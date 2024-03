Sequestrada e morta, menina 'virou santa' e atrai fiéis: 'Fazendo um altar'

Quando uma funcionária da família foi buscá-la, descobriu que Ana Lídia não havia sido vista no prédio. À época, um funcionário relatou que a menina foi abordada por um homem alto, loiro, de cabelos compridos, vestindo blusa branca e calça verde-oliva, e os dois teriam deixado o colégio.

Os pais acionaram a polícia. Naquela mesma noite, o delegado foi contatado por um homem que afirmava ter sequestrado Ana Lídia, exigindo um resgate de 2 milhões de cruzeiros. No dia seguinte, uma carta surgiu em um supermercado próximo à casa da família, solicitando o pagamento de 500 mil cruzeiros.

No dia seguinte, o corpo de Ana Lídia foi encontrado em um matagal próximo à UnB (Universidade de Brasília). Estava nu, com os cabelos cortados de maneira desigual e rente ao couro cabeludo. Próximo ao local, foram encontrados preservativos, mas os materiais genéticos nunca foram comparados com os suspeitos. O exame também revelou hematomas e escoriações no corpo da vítima, confirmando que ela foi estuprada após sua morte.

Investigação

O desenrolar do caso mudou quando os investigadores apontaram o irmão de Ana Lídia, Álvaro Henrique Braga, como suspeito de ter forjado o sequestro junto com o traficante de drogas Raimundo Duque. Supostamente, o objetivo era extorquir dinheiro do pai, um funcionário público. Álvaro foi identificado como o possível responsável por buscar Ana Lídia na escola, coincidindo com a descrição do homem que a acompanhou. Além disso, ele enfrentava acusações de envolvimento com drogas e suspeitas de dívidas com traficantes, embora tenha sido absolvido na época.

Em 1974, por censura, o caso deixou de ser divulgado pela imprensa. Surgiram então outros suspeitos, Alfredo Buzaid Júnior (Buzaidinho), filho do ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, e de Eduardo Rezende, filho do senador Eurico Rezende, líder do governo na época. Contudo, nada foi comprovado contra os suspeitos. O irmão de Ana Lídia e Raimundo Duque, também foram absolvidos em 1974 devido à falta de provas em relação ao crime.