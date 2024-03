Hospital é evacuado após princípio de incêndio em Goiânia

Um princípio de incêndio foi registrado em um hospital de Goiânia na manhã de hoje.

O que aconteceu

Os bombeiros foram acionados para controlar o fogo no Hospital Ortopédico, no Setor Aeroporto. Ao chegar no local, porém, eles já não encontraram mais chamas.

O local foi evacuado por causa da fumaça e alguns pacientes ficaram em macas no meio da rua. A área mais atingida foi o primeiro andar da instituição, onde fica a UTI.