Polícia prende suspeito pela morte de advogado no centro do Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje Cezar Daniel Mondêgo de Souza, suspeito de envolvimento na morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo. Ele foi assassinado a tiros no centro da capital fluminense na semana passada.

O que aconteceu

Preso era assessor da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) desde 2019. Ele foi exonerado na última quinta-feira (29), e Eduardo Sobreira Moraes, outro suspeito de envolvimento no crime, assumiria o cargo. A portaria com a substituição foi anulada ontem, e a posição está vaga, segundo a Assembleia.

O UOL procura a defesa de Cezar. Caso haja resposta, o texto será atualizado.