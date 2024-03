Suspeito de ligação com morte de advogado foi nomeado na Alerj após o crime

Um homem suspeito de participação no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (26), foi nomeado para um cargo na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) quatro dias após o crime.

O que aconteceu

Eduardo Sobreira Moraes foi nomeado para o cargo de assistente no Departamento de Patrimônio. Ele assumiu o posto no lugar de Cezar Daniel Mondego de Souza, que foi exonerado, segundo publicação no Diário Oficial de sexta-feira (1º).

Suspeito do crime receberia salário líquido de R$ 2.029,37. Essa era a remuneração que Souza tinha para o cargo que ocupava, de acordo com informações disponíveis no portal da transparência da Alerj.