Cônsul dos Emirados Árabes fica ilhado em BMW e é resgatado em SP

O UOL entrou em contato com o Consulado Geral dos Emirados Árabes em São Paulo. A matéria será atualizada assim que houver retorno sobre a situação do carro, do diplomata e dos seguranças.

Um homem de 42 anos ainda está desaparecido após o temporal que atingiu a cidade. Ele caiu em um córrego no bairro Jardim Lourdes, na zona leste, durante as chuvas. Os bombeiros retomaram as buscas na manhã de hoje.