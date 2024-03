Membro do PCC é condenado por matar PM e ocultar corpo em comunidade de SP

Membros do júri popular reconheceram três qualificadoras no crime. São elas: uso de meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e crime contra agente de segurança pública. A condenação foi por maioria de votos do conselho de sentença. A decisão, obtida pelo UOL, foi proferida no dia 22 de fevereiro, mas divulgada apenas nesta quinta-feira (7).

Júri absolveu acusado do crime de roubo contra a vítima antes do homicídio. A absolvição ocorreu após a tese ser sustentada pela defesa, representada pela Defensoria Pública.

Provas revelam que condenado é de "alta periculosidade e com personalidade distorcida", escreveu juiz. Segundo o magistrado que presidiu o júri, Bruno Ronchetti de Castro, Tavares também é violento e integrante do PCC, organização criminosa que domina e comanda o tráfico de drogas na comunidade de Heliópolis.

Nos autos, Tavares é apontado como participante do "Tribunal do Crime" do PCC. Ele também é acusado de ser responsável pela venda de drogas e da disciplina do local, "cobrando posturas de outros moradores segundo as normas de conduta do PCC", explica a decisão.

Juiz aumentou a pena base, em cada uma das condenações, em um terço. O magistrado argumentou que, "com tais condutas, voltadas contra policial militar, o acusado ainda buscou incutir o medo na sociedade, afrontar a força de segurança pública incumbida de garantir a paz e tranquilidade no seio social, disseminando o medo e afrontando o Estado Democrático de Direito".

O UOL tenta contato com a Defensoria Pública de São Paulo, responsável pela defesa de Tavares. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.