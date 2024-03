Entregador é agredido por motorista e tem triciclo quebrado no Rio; veja

Um entregador foi agredido com um soco no rosto e teve o triciclo quebrado por um motorista na manhã de sexta-feira (8), em Ipanema, na zona sul do Rio.

O que aconteceu

Entregador, que trabalha para um supermercado na zona sul, iria fazer entrega em um condomínio quando ocorreu o episódio. Mateus da Silva, 23, disse ao UOL que parou o triciclo, que usa para trabalhar, na frente do prédio onde faria a entrega, na rua Barão de Jaguaripe. Enquanto aguardava a liberação para entrar no condomínio, o rapaz aproveitou para organizar as caixas, quando um motorista desceu do carro e disse que ele teria que tirar o triciclo para que ele conseguisse sair da vaga onde estava estacionado. Já alterado, o condutor também teria chutado o triciclo com as entregas.

Mateus explicou que confrontou o homem pela atitude e disse que ele teria que pagar pelo prejuízo. Na sequência, ainda de acordo com o entregador, o motorista entrou no carro novamente e passou por cima do triciclo. Após o episódio, Mateus teria tentado quebrar o retrovisor do carro.