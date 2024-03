Ativista pernambucana é primeira pessoa a conseguir registro como intersexo

Ainda criança, a ativista foi submetida a uma cirurgia de redesignação sexual, vista pela comunidade como uma forma de mutilação. Por ter uma genitália ambígua, foram feitos sequentes exames para identificar sua estrutura de cromossomos, o que levou ao procedimento cirúrgico e ao registro inicial feminino.

Os trâmites para mudança se iniciaram há três anos. Já integrando a Abrai e consciente da necessidade do reconhecimento de pessoas intersexo, Céu contou com o auxílio da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco no processo.

Certidão de Nascimento de Céu Albuquerque Imagem: Arquivo Pessoal/Céu Albuquerque

Pessoas intersexo existem desde o início da humanidade. Está em todas as espécies. Quando a gente vê em pleno 2024 a gente ter o primeiro registro no Brasil, dá a sensação de avanço e de atraso. Isso deveria ser natural.

Céu Albuquerque, jornalista e ativista

De acordo com a Abrai, para além do Brasil, não há conhecimento jurídico de outro caso no mundo em que a pessoa conseguiu a alteraação no registro. Segundo Céu, a vitória vai possibilitar um avanço para a Justiça brasileira.

Mais direitos para pessoas intersexo. Céu acredita que a partir do seu caso, toda comunidade intersexo do Brasil vai se beneficiar.