Militar da Aeronáutica é preso após furtar grama de praça em Belém

Um militar da Aeronáutica foi detido após furtar grama de uma praça recém-inaugurada em Belém.

O que aconteceu

Um servidor da FAB (Força Aérea Brasileira) foi flagrado furtando pedaços do novo gramado da Praça do Arame, no bairro da Pedreira. O espaço foi inaugurado há menos de uma semana, na noite da última quinta-feira (7).

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o homem retirando a grama da praça e colocando no porta-malas do carro, embaixo de chuva. O caso se deu na noite de sábado (9).