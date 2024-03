Criança sofre corte no pescoço em SP após passar por linha com cerol

Uma menina de 8 anos está internada em estado grave em Mogi Mirim, a cerca de 400 km de São Paulo, após sofrer um corte no pescoço ao passar de bicicleta por uma linha com cerol, mistura de cola com vidro popularmente usada para cortar linhas de pipa.

O que aconteceu

A criança segue internada em estado grave desde o último sábado (9), quando foi internada. Ela foi operada e está na UTI infantil do Hospital 22 de Outubro, segundo boletim médico enviado ao UOL.

João Daniel da Silva, pai da criança, disse que a menina sentou na calçada e colocou a mão no pescoço, que sangrava muito. "É difícil para nós nesse momento. É só Deus e os médicos para trazerem ela de volta", afirmou o ajudante de pedreiro à EPTV, afiliada da TV Globo.