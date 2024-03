O que o caso do baiano que nasceu mestiço e morreu branco diz sobre racismo

Antônio Arantes nasceu "mestiço", viveu como "pardo" e morreu "branco, de acordo com suas certidões de nascimento e de óbito e outros documentos. Analisada em uma tese de doutorado apresentada na Unicamp que investiga o racismo no Brasil, a mudança é vista como reflexo da ascensão social do baiano, de operário a executivo. O tema voltou às manchetes nos últimos dias, após a USP não aceitar a autodeclaração de um candidato que se identificou como pardo.

O que aconteceu

Arantes nasceu em 1930. No estudo do historiador Lucas Torres, ele é descrito como um homem pardo e de baixo letramento que alcançou sucesso profissional em Salvador, a partir dos anos 1960. Morto em 2009, ele escreveu uma autobiografia no fim da vida, cujos dados foram cruzados com outras fontes pelo pesquisador.

Autor realizou 50 entrevistas para a tese. Torres também analisou cartas, fotos e outros documentos reunidos por Arantes ao longo da vida, além de outras fontes, para a tese intitulada "O perfil do administrador que a empresa precisava: mobilidade social, escrita de si e marcadores de diferenças na trajetória de Antônio Arantes".