Empresa é investigada por oferecer pagamentos de boletos com milhas em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou hoje a Operação 123Boletos, que apura a suspeita de fraude nas atividades de uma empresa que oferecia descontos no pagamento de boletos com milhas.

O que aconteceu

Os prejuízos da fraude passam de R$ 1,5 milhão. Uma vítima de Florianópolis teve, sozinha, um prejuízo de R$ 180 mil. As investigações seguem no intuito de identificar demais vítimas, segundo a Polícia Civil.

Os descontos oferecidos pela empresa chegavam a 50% do valor do boleto. A PAGMIL explica que o cliente não precisa ter milhas, pois elas são próprias do sistema da organização. As milhas eram convertidas em dinheiro, tornando possíveis "descontos REAIS de 5 a 50% em boletos com códigos de barras", de acordo com as informações do site.