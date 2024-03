Onda longa e intensa: como bolha de calor a 45ºC vai fazer o Brasil ferver

Esse sistema provoca pouca nebulosidade e os raios solares potencializam o calor na região. O fenômeno pode permanecer por dias ou semanas, até que uma frente fria seja capaz de interferir no seu funcionamento.

Estudos sugerem que a mudança climática tem influenciado a intensidade e a duração dessas ondas de calor ao redor do mundo, segundo a MetSul.

E como ela afeta o Brasil?

O centro de um sistema como esse foi identificado se formando entre o Paraguai e o norte da Argentina. Lá, os termômetros poderão alcançar marcas de 43ºC a 45ºC. Como a massa de ar quente se expande verticalmente, ela atinge as regiões vizinhas, onde estão os estados do centro-sul do Brasil.

As partes do país mais afetadas são: o oeste da região Sul, sudoeste de Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. O ar quente e seco também vai atingir o sul de Mato Grosso, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo. Segundo a MetSul, a onda de calor será "muito intensa e prolongada".

Mato Grosso do Sul deve sofrer mais com a "bolha de calor". Há previsão de máximas acima de 37ºC em grande parte das cidades. Em algumas, podem chegar a 40ºC até o fim do verão, segundo a MetSul. O calor excessivo deve se estender ao sudoeste de Mato Grosso e a parte de Goiás.