Mordidos por piranhas no interior de SP: o que explica os ataques?

Os ataques de piranhas a banhistas em uma prainha em Pereira Barreto, no interior de São Paulo, além dos incidentes ocorridos em açudes da região centro-sul do Ceará, levantaram um alerta entre os banhistas que procuram as praias de água doce do país durante o verão. Mas, afinal, por que as piranhas atacam as pessoas?

O que se sabe

Acidentes envolvendo piranhas no Brasil são mais comuns do que se imagina. Apesar de sua distribuição ser mais conhecida na região amazônica, há várias espécies vivendo em rios e açudes das regiões Sul e Sudeste, como no município de Pereira Barreto, onde ocorreram os últimos ataques.

Além de comuns nas mais diversas regiões do país, os acidentes envolvendo piranhas vêm ocorrendo com cada vez mais frequência, explica o professor e pesquisador da UFMA (Universidade Federal do Maranhão), Marcelo Ândrade, ictiologista (especialista em peixes).