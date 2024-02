Ilhados em cabeça d'água: 'Foram 4 horas sem mexer, agarrados e esgotados'

Letícia e Ana, com os namorados e amigos, em novembro do ano passado, no mesmo local onde quase morreram Imagem: Arquivo Pessoal

Ao chegarem ao local, a chuva já havia parado. Eles se sentaram sobre as pedras e começaram a curtir o movimento das águas do rio nas pequenas quedas d'água que se formam no trecho.

Cerca de 10 a 15 minutos depois, a amiga de Letícia, Ana, que também estava na companhia do namorado, notou algo diferente. O nível da água parecia estar subindo e a coloração tornou-se amarronzada.

Não deu tempo para nada. De repente, a gente ouviu um barulhão e a correnteza começou a ficar forte. Eu e meu namorado conseguimos nos afastar dali, com muita dificuldade. Mas a Ana [amiga], o namorado e outro amigo ficaram lá no meio, abraçados, com a enxurrada passando por eles. Eu escorreguei, quase caí num buraco, meu namorado me salvou. O tempo todo eu achava que ia morrer.

Letícia Teodoro

Após lutar por um bom tempo contra a correnteza, Letícia e Gustavo conseguiram sair do rio. Outros amigos que estavam com eles também se salvaram. O casal então correu até onde estavam as motos para pegar os celulares e pedir socorro, mas não havia sinal.

Gustavo teve a ideia de pegar várias peças de roupas que o grupo havia deixado na margem e fez uma "teresa", uma espécie de corda para jogar na direção dos três amigos, mas logo desistiu. A corda improvisada não era longa o suficiente. O jeito era sair pela estrada procurando alguém para pedir socorro.