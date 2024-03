Foto mostra homem com muletas 1 h antes de ser morto; PM diz que ele atirou

Moradora tirou foto para indicar local de uma entrega. A foto foi feita por uma moradora para auxiliar um motoboy a localizar onde ela morava e fazer uma entrega. "Eu estava na rua esperando um motoboy, e o Leonel acabou aparecendo. Minutos depois, aconteceram os tiros. A foto é mais uma prova de que não houve confronto. Moramos em um bairro humilde, mas tranquilo. Não há traficantes armados andando pela rua", diz a testemunha, que não se identificou.

Parentes das vítimas e testemunhas contestam versão da PM. Testemunhas ouvidas pelo UOL no local do crime contestaram a versão das forças de segurança, negando que os homens mortos estivessem armados. Ainda que tenham testemunhado a ação, os moradores que estavam próximos ao local dos disparos disseram que ainda não foram procurados pela Polícia Civil, que investiga o caso.

Temos também imagens da vítima com muletas. A Ouvidoria instaurou procedimento nesse caso. Estamos sistematizando as informações colhidas com testemunhas e vizinhos. Todo o material será encaminhado à Corregedoria da PM e ao Ministério Público para contribuir com as apurações.

Cláudio Silva, ouvidor das polícias de SP

SSP mantém a mesma versão

A SSP manteve a versão de que Leonel e Jefferson foram mortos porque teriam apontado armas para os PMs. Questionada pelo UOL, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse em nota que os agentes foram ao local para atender uma denúncia de tráfico de drogas.

PM é legalista e atua no cumprimento do seu dever constitucional, diz SSP. A pasta disse ainda que as corregedorias da PM e da Polícia Civil estão à disposição para formalizar qualquer denúncia contra os seus agentes.