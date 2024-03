Ouvidoria: ao menos 27 dos 39 mortos pela PM no litoral de SP eram negros

Cobrança pelo uso das câmeras. Tarcísio ainda será cobrado pela Comissão Arns e Conectas para garantir o uso de câmeras corporais em todos os agentes de segurança no estado de São Paulo. Na queixa, as instituições pedem que todos os responsáveis por abusos durante as operações sejam investigados e punidos, incluindo os comandantes.

Tarcísio ironizou a denúncia por violência policial na ONU. "Nossa intenção é proteger a sociedade (...). Aí, o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta que eu não tô nem aí", disse ontem o governador de São Paulo.

Denúncias de tortura e assassinatos. Moradores da Baixada Santista contestam a versão das forças policiais de supostos tiros dados por criminosos nas ações com acusações de casos de tortura e assassinatos. O Ministério Público diz que monitora as ações.

No início do mês, Guilherme Derrite chegou a deslocar o gabinete para a Baixada Santista devido à operação policial. "Pretendemos buscar as principais lideranças e asfixiar a quadrilha", afirmou à época o secretário da Segurança Pública de São Paulo.

Na quarta (6), Derrite disse que não reconhece "nenhum excesso" na Operação Escudo realizada no ano passado também na Baixada Santista. A ação ocorreu após a morte de um soldado da Rota e somou 28 mortos.