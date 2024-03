Castro: Progressão de pena precisa ser reavaliada no Brasil

Bolsonaro fez 49% dos votos válidos e no Rio de Janeiro fez quase 60% no segundo turno. Não tenho dúvida de que ele é um excelente cabo eleitoral. Para onde vai, tem arrastado multidões. (...) Não me furtarei em ir [a ato com Bolsonaro] no Rio. Ele é o líder do meu partido e estarei com ele nesses dias. Sou uma pessoa que respeita as instituições. Se houver qualquer ataque, não serei favorável. Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.