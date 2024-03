Sequestrador de ônibus no Rio deve ser indiciado por 3 crimes, diz delegado

O homem tentava fugir do Rio de Janeiro para Juiz de Fora (MG).

Ele tinha outras duas passagens na polícia. Uma delas, por roubo, data de 2019. O outro registro é de Rio Novo (MG), mas a polícia do Rio ainda não tem detalhes sobre esta ocorrência. "Ele havia sido preso em 2019 e saído do sistema penitenciário em março de 2022", segundo a PM.

Sequestrador tentava fugir do Rio após briga com facção

O sequestrador tentava fugir do estado após "desavenças com facção criminosa", segundo a Polícia Militar do Rio.

Sequestrador achou que Bruno Lima da Costa Soares era policial. Segundo o porta-voz da PM, o criminoso, que pegou o ônibus para fugir do Rio de Janeiro com destino a Juiz de Fora, imaginou que um dos passageiros que estava para embarcar no ônibus seria um policial e, por isso, atirou.

Outra pessoa foi ferida. Além de Soares, outro passageiro foi atingido por estilhaços e teria sido atendido em ambulatório no próprio terminal. Os dois estavam fora do veículo.