Dois policiais são mortos e um fica ferido em menos de 24 horas no Rio

Fernandes ingressou na corporação em 2011 e estava lotado no 35º BPM de Itaboraí desde 2022. Ele deixou a esposa e uma filha. Um suspeito pela morte do militar foi detido em uma residência. Com o suspeito, foram apreendidas uma pistola, carregadores, munições e entorpecentes. Ele vai responder pelos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Cristiano Soares da Costa, 47, foi morto fora de serviço. Ele reagiu a uma tentativa de assalto em Realengo, na zona oeste da capital fluminense. Na ocasião, o militar passava de carro pela Avenida Marechal Fontenele, quando foi baleado e morreu no local.

A morte de Cristiano é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital. Até o momento, ninguém foi preso. Ao UOL, a polícia informou que testemunhas serão ouvidas e "os agentes estão em diligências em busca de informações para identificar e prender os autores do crime".

Já o agente Gustavo Melo de Lima também foi baleado durante uma tentativa de assalto. O agente estava com a filha em uma motocicleta, na Avenida Rei Pelé, em São Cristóvão, na zona norte, quando foi rendido e baleado. Melo foi socorrido com vida e internado no Hospital Souza Aguiar, onde passou por cirurgia. A PMRJ não informou o estado de saúde dele, nem se algum suspeito foi detido.