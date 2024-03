Mendonça rebate Gilmar Mendes sobre 'narcomilícia evangélica': 'Fala grave'

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), rebateu, nesta quarta-feira (13), fala do ministro Gilmar Mendes sobre a existência de uma suposta "narcomilícia evangélica" no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Gilmar disse, em entrevista à GloboNews na terça-feira (12), que a afirmação foi feita por "um dos oradores" durante uma reunião no STF. "Uma narcomilícia evangélica, aparentemente no Rio de Janeiro, onde já se tem um acordo entre narcotraficantes e milicianos pertencentes ou integrados a uma rede evangélica. É algo muito sofisticado".

Mendonça definiu a fala como "grave", em nota divulgada nas redes sociais. "Se isso ocorreu, trata-se de fala grave, discriminatória e preconceituosa, pois dirigida a uma comunidade religiosa em geral".