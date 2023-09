Mendonça e Moraes batem boca sobre 8/1: 'Não ponha palavras na minha boca'

Amigos da Sabesp: quem não acreditou, tamo aqui. Quem não acreditou, to aqui por vocês também, porra! Olha onde eu estou: na mesa do presidente.

Aécio Lúcio Costa Pereira, réu por invadir o prédio do Senado

Em depoimento, ele negou que tenha participado do quebra-quebra.

No plenário, o advogado Sebastião Coelho da Silva, que representa Aécio, afirmou que o julgamento era "político" e disse que o Supremo não deveria julgar o caso.