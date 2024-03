PMs que parabenizaram miliciano são afastados pela corporação

Os agentes prestaram depoimento na segunda-feira (11). Eles foram identificados como terceiro sargento Nilson Oliveira da Silva Júnior e primeiro-sargento William da Silva Lima, lotados no batalhão de Santa Cruz e incumbidos de vigiar os presos feridos após uma operação da polícia.

Nilson é quem puxa o coro de parabéns para o miliciano Jean Arruda da Silva, que está algemado na cama e com uma das mãos enfaixadas. A festa improvisada contou com bolo e refrigerante e o policial chega a fazer piada com a situação do aniversariante, ao mandá-lo "bater palma". O quarto também tinha outros dois presos sob custódia, acusados de integrar a mesma milícia que Jean.

Jean e mais dois suspeitos foram hospitalizados após terem sido baleados. Eles foram presos com mais suspeitos de integrarem o "bonde" da milícia, do grupo de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, durante operação ocorrida em 7 de março.

O UOL não conseguiu localizar as defesas dos militares para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Operação prendeu 15 milicianos

A Polícia Rodoviária Federal interceptou um grupo de milicianos na madrugada de quinta-feira (7). A operação terminou com a prisão de 15 criminosos, seis deles baleados. Três tiveram alta e três foram internados sob custódia no Hospital Municipal Pedro II.