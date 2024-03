Bolha de calor: o que é alerta do Inmet e quais capitais vão ferver?

O calor intenso se mantém também em Campo Grande, com previsão de 37°C nesta quinta.

O recorde na cidade de São Paulo deve acontecer amanhã, com 35°C. No interior do estado, Jales e Valparaíso já chegaram a 35,7ºC na tarde de ontem, segundo a MetSul.

Já no Rio, os termômetros podem atingir 39°C no final de semana.

Outros estados devem ter o calor atenuado por fatores como a chuva. Santa Catarina é um deles. No final dessa semana, cidades do oeste, sul e nordeste do estado devem beirar os 40°C, mas pancadas de chuva dificultam uma elevação maior dos termômetros.

Inmet emitiu alerta, mas por quê?

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo por causa do calor extremo em cinco estados no Brasil, válido entre 11 e 15 de março.