SP: Motociclista é morto a golpes de chave de fenda após briga no trânsito

Um motociclista de 37 anos foi morto com golpes de chave de fenda após uma briga de trânsito na manhã desta quinta-feira (14) no Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Vítima estava em uma motocicleta Harley Davidson com a companheira, de 42 anos, na garupa. Durante o trajeto, na avenida Corifeu de Azevedo Marques, um motorista de um carro Chevrolet branco teria "fechado" a moto, causando a queda da mulher, que foi socorrida por guardas municipais.

Os dois motoristas começaram a brigar após o episódio. O motorista teria deixado o local e foi seguido pelo motociclista até a rua Professor José Kliass, também no Rio Pequeno. No local, o motorista teria descido do carro e desferido golpes de chave de fenda contra a vítima, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).