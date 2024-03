Mensagem a amiga e carro queimado: o que se sabe de sumiço de mulher em SP

A amiga, que preferiu não se identificar, disse que Amanda não atendeu às suas ligações e nem respondeu às mensagens. Na manhã seguinte, as ligações passaram a ser encaminhadas para a caixa postal, indicando que o aparelho foi desligado ou ficou sem bateria.

Sem ter contato com Amanda, a família procurou a polícia e registrou o desaparecimento. Os familiares relataram aos policiais que a mulher nunca havia ficado sem dar notícias ou fora de casa por tanto tempo.

A Amanda nunca deixaria os filhos, ela é uma supermãe, muito preocupada com eles. Ela sempre falava onde ia e não demorava para voltar. Não faz sentido esse desaparecimento dela e essa falta de respostas.

Amiga de Amanda, que preferiu não se identificar

O carro de Amanda foi encontrado queimado no acostamento da rodovia Via Parque no bairro Vila Santo Henrique no início da noite de terça-feira (12) por policiais militares que patrulhavam a região. Uma perícia foi solicitada ao Instituto de Criminalística e o caso foi registrado como incêndio, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). A bolsa e o celular dela não foram encontrados.

Está todo mundo em estado de choque. Não conseguimos imaginar o que pode ter acontecido. Como o carro foi encontrado, temos a certeza de que algo aconteceu e conforme os dias passam as esperanças também diminuem.

A 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP investiga o caso e não deu detalhes sobre a investigação. Amigos e familiares da mulher já prestaram depoimento.