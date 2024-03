Racha na facção: quem eram os chefes do PCC mortos a tiros em SP

O salve (recado) diz ainda que a sintonia final (cúpula) analisou o áudio de Marcola e não considerou que havia delação do dito líder do PCC, mas um "papo reto de criminoso com a polícia". Ainda diz que policiais fizeram isso para jogar líderes da facção uns contra os outros.

O racha está justamente no fato de ter pessoas que estão do lado de Marcola e a sintonia final, enquanto há quem está do lado do trio. A interpretação deles é que houve traição por parte de Marcola por ter "delatado" Tiriça.

*Com informações da coluna de Josmar Jozino