Adolescente com autismo se perde após sair de escola no litoral de SP

A mãe do jovem fez um post no Facebook para pedir que as autoridades responsáveis tomem as providências. "Façamos nossa parte para que esse tipo de crime não ocorra com nossas crianças e adolescentes", escreveu.

A Secretaria de Educação de São Paulo informou, em nota, que lamenta o ocorrido e que já designou um supervisor para apurar a conduta da escola no caso. "A Diretoria de Ensino está à disposição da família e das autoridades para prestar qualquer esclarecimento", diz a nota.

O caso foi registrado como abandono de incapaz e é investigado pelo 1º DP de Itanhaém, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).