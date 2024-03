Polícia prende 140 detentos que violaram 'saidinha' em SP no fim de semana

Saída temporária termina nesta segunda-feira (18). A primeira saída temporária do ano, iniciada no dia 12 de março, termina nesta segunda-feira. Apenas presos em regime semiaberto e com bom comportamento têm direito ao benefício. Eles também devem ter cumprido, no mínimo, 1/6 da pena se ele forem primários e 1/4 se eles forem reincidentes

Datas das saídas temporárias neste ano: