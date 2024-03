'Minha mãe viu seu filho caído', diz irmã de homem morto ao olhar por muro

Há inclusive um boletim de ocorrência registrado pelo dono do imóvel, amigo de Bruno, contra o vizinho, justamente por tiros disparados na direção de sua residência. Registrado há 60 dias, aproximadamente, comprova que o autor tinha o costume de atirar com armas de fogo, declarou ao UOL o advogado.

O caso agora irá para o Tribunal do Júri, onde os jurados decidirão se o autor é culpado ou inocente.

O que diz a defesa do vizinho

Sobre o fato, o acusado encontrava-se com sua esposa e filhas em sua residência quando ouviu barulhos no fundo da casa, em especial vindo da direção do imóvel vizinho. Tendo ciência de que o proprietário do imóvel vizinho tinha viajado estranhou o barulho, saiu do interior de sua residência e com o escopo de afastar possível perigo efetuou um disparo com uma pistola .380 em direção ao alto no corredor que avizinha-se ao imóvel vizinho e adentrou-se à sua residência novamente.

O acusado não ouviu ou tinha conhecimento da confraternização no imóvel vizinho e nem poderia saber já que informações iniciais do inquérito apontam que a tal "festa" ocorria apenas entre quatro pessoas e, portanto, possivelmente o barulho produzido pela suposta festividade não chegou ao acusado com esta natureza, senão de forma suspeita, posto que não é possível o acusado ver a movimentação na casa vizinha diante da altura do muro entre as residências, conforme mencionado acima. Paulo Henrique Pavolak, advogado de Agnaldo da Silva Oroski.

Quanto a existência de um possível boletim de ocorrência realizado pelo proprietário do imóvel vizinho, tal situação é totalmente desconhecida pelo acusado, sendo que o mesmo nunca foi intimado pela autoridade policial para tomar conhecimento sobre qualquer registro desta natureza, além de que o documento até a presente data não consta no inquérito policial.