Policial youtuber, agressões à ex, 180 mil votos: quem é Delegado Da Cunha

Carlos Alberto da Cunha, 46, conhecido como Delegado da Cunha, ganhou notoriedade ao postar vídeos na internet sobre operações policiais. Fora isso, se meteu em polêmicas, como a discussão ética sobre as gravações e monetização dos vídeos de sua atuação como "policial youtuber", além de problemas da vida pessoal, como suspeita de ele ter agredido uma ex-namorada.

De onde surgiu o Da Cunha?

Da Cunha é delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas está atualmente licenciado, pois foi eleito deputado federal em 2022 por São Paulo. Ele recebeu 181,5 mil votos. Em participação no podcast Flow, Da Cunha explica que caso não seja reeleito, poderá voltar a ser delegado.

Fama do delegado veio com postagens de vídeos de operações no YouTube em meados de 2020 — o canal dele no YouTube existe desde 2015, mas até então havia registros de entrevistas concedidas à TV. Segundo a Corregedoria de SP, o salário de Da Cunha era de cerca de R$ 10,5 mil. Com o seu canal no YouTube recebia R$ 500 mil por ano.