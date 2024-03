GO: Mulher questiona homem por usar banheiro feminino e é morta a tiros

Uma mulher foi morta em um bar em Goiás após questionar um homem que estava usando o banheiro feminino.

O que aconteceu

O homem foi questionado pela vítima do porquê estar usando o banheiro feminino e não o masculino. A mulher estava no bar com o marido e o suspeito estava acompanhado a esposa e os filhos.

A justificativa foi de que o banheiro masculino estava sem porta e que, por isso, usaria o feminino. Ele questionou se a mulher estava incomodada, e ela disse que sim.