Suspeito de envolvimento na morte de menina Lara há 2 anos é preso no PR

O suspeito de envolvimento na morte da menina Lara Maria Oliveira Nascimento, de 12 anos, foi preso nesta quinta-feira (21) em Foz do Iguaçu, no Paraná. O corpo da menina foi encontrado no dia 19 de março de 2022 no município de Campo Limpo Paulista, em São Paulo, após ela sair para comprar um refrigerante.

O que aconteceu

O suspeito, identificado como Wellington Galindo, foi detido por agentes da Polícia Federal. Após diligências da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), de São Paulo, o nome do suspeito foi incluído na lista de procurados da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), o que possibilitou a prisão dele pelos agentes federais, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) ao UOL.

Diretora do DHPP diz que polícia suspeitava que homem havia fugido. Segundo a delegada Ivalda Aleixo, ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes), agentes já haviam procurado o suspeito nas regiões Norte e Nordeste, onde ele tem família, mas não foi encontrado.