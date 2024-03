Biomédica indiciada por morte de paciente é presa pela segunda vez em MG

A PCMG confirmou a prisão preventiva da biomédica, nesta sexta, em um condomínio de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi levada para o presídio de Vespasiano, também na Grande BH, segundo a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas).

A biomédica já havia sido presa em outubro do ano passado, mas ganhou a liberdade logo na sequência.

Em nota, o advogado de defesa Tiago Lenoir disse ter entrado com pedido de habeas corpus no TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais).

A defesa da biomédica Lorena Marcondes, ao tomar conhecimento da prisão, imediatamente impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça. Ressaltamos que a biomédica estava aguardando a finalização do inquérito em liberdade, e desde o início das investigações, colaborou plenamente com as autoridades competentes. Confiamos na justiça e temos a convicção de que a verdade prevalecerá, restabelecendo a reputação e a liberdade de Lorena Marcondes. Tiago Lenoir, advogado de defesa da biomédica

Segundo a investigação, a biomédica realizava procedimentos cirúrgicos de grande porte, que devem ser feitos apenas por médicos e que, além da ausência dos aparelhos necessários para monitorar os pacientes, ela também fazia uso de medicamentos usados em cirurgias, como lidocaína e outros anestésicos.

O estabelecimento tinha autorização para funcionar apenas como clínica de estética, sem alvará ou estrutura física adequada para atendimento emergencial na realização de cirurgias,