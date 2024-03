Mãe de Marielle diz que delegado preso pela PF prometeu 'elucidar crime'

A família de Marielle Franco se disse surpresa com os indícios de envolvimento do ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa com a morte da vereadora do Rio de Janeiro. Ele foi um dos presos na manhã deste domingo (24) por suspeita de ser mentor do assassinato.

O que aconteceu

Marielle conhecia Rivaldo e confiava no trabalho dele, informou Marinete da Silva em entrevista à GloboNews. Ela já chegou a garantir a entrada dele na Maré para investigações após uma chacina, lembrou.