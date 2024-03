Jungmann: Segurança soube de ressalvas ao delegado preso no Caso Marielle

Ministro à época da morte de Marielle Franco, Raul Jungmann afirmou que soube das ressalvas à nomeação do delegado Rivaldo Barbosa para o cargo de chefe da Polícia Civil.

O que aconteceu

Ligação do delegado com "ilícito" teria motivado ressalvas. Colegas de Jungmann e a inteligência da Polícia Federal foram contrários à indicação por "determinadas participações do delegado em ilícitos", disse o ex-ministro à TV Globo. Ele não detalhou quais seriam os ilícitos.

Proximidade do delegado com a vereadora não levantou suspeita. Apesar das ressalvas iniciais, a pasta da Justiça não pensou na ligação de Rivaldo com o assassinato por causa da proximidade dele com Marielle. "Disse que era amigo dela e que ficou muito chocado com tudo aquilo", lembrou.