Gari deita em calçada para descansar e é atropelado por carro em MG; veja

Um homem de 30 anos, que trabalha como gari, deitou em uma calçada em frente a um prédio para descansar, mas foi atropelado em Uberlândia (MG). O caso aconteceu na última quarta-feira (20), mas as imagens só foram divulgadas hoje (25).

O que aconteceu

A moradora não viu o gari quando saia com uma caminhonete e o atropelou. Logo em seguida, a mulher é avisada por um colega de trabalho do homem, para o veículo e recua. A cena foi gravada por câmeras de segurança do prédio.

Gari foi socorrido pelos Bombeiros. Segundo o órgão, a vítima, que não teve a identidade revelada, sofreu lesões na região da cabeça e contusões pelo corpo. Ele foi socorrido e levado para o Pronto Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.