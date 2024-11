'Falavam que era tatuagem de cadeia': tatuadores negros denunciam racismo

Além do preconceito que ele tanto relata nos vídeos que produz nas redes sociais, outra questão é levantada: as dificuldades na formação de tatuadores que vêm de periferia, como ele. Relatando a partir de sua própria história, Fabio conta que utilizou as parcelas do programa de auxílio emergencial para comprar seus primeiros equipamentos.

Para ele, um dos maiores meios de combater essa vertente do racismo pode ser a oferta de estudos sobre tatuagem em pele negra para profissionais nas periferias, onde, segundo o Censo 2022, do IBGE, a maior parte da população é negra (73%).

"Achavam que eu era recepcionista"

Fabrício Dar't, que trabalhou em estúdios de tatuagem de São Paulo de 2010 a 2020 —quando fundou seu próprio, o Senzala Lab—, traz outro recorte social: "Os pretos são os que mais consomem [tatuagem], mas que menos ganham".

De acordo com o IBGE, a população negra é responsável por fazer girar cerca de R$ 1,46 trilhão na economia, número maior que os dados de consumo de toda a classe "A" brasileira. Em contrapartida, são quem ganham os menores salários. De acordo com o Mapa da Desigualdade 2023, o salário de negros pode ser de até R$ 2.000 a menos do que o de brancos. "Entendendo isso e ofereço o melhor custo-benefício para os meus clientes", diz Fabrício.