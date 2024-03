Marielle: Brazão recebeu mais de meio milhão do TCE mesmo sem trabalhar

Em março de 2017, Brazão foi preso e afastado do cargo. Suspeito de corrupção, ele foi investigado na Operação Quinto do Ouro, pela Polícia Federal. Desde então, o ex-parlamentar e conselheiro afastado continuou recebendo salário, benefícios e férias do TCE.

O tribunal é o órgão responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos por parte dos governantes. O uso de todo o dinheiro do contribuinte aplicado em impostos é verificado por esse setor da administração pública, que tem sua missão e atribuições definidas pela Constituição.

Indicações para conselho vêm da Alerj e do governador. São quatro indicados pelos deputados e três pelo chefe do Executivo estadual. Dos três indicados pelo governador, dois devem vir da função de procurador do Ministério Público ou auditor de contas.

Requisitos do cargo incluem "idoneidade moral e reputação ilibada". Outros critérios são ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, ter "notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública" e ter usado esses conhecimentos em alguma atividade profissional por ao menos dez anos.

O relatório final da PF sobre o caso Marielle aponta que a nomeação de Brazão chegou a ser questionada pelo PSOL na época.