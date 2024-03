MP denuncia 8 membros do Comando Vermelho por morte de lutador no RJ

O MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) denunciou oito membros da facção criminosa Comando Vermelho pelo assassinato do lutador de MMA Diego Braga Nunes, 44, em janeiro deste ano. Eles foram denunciados por homicídio doloso (quando há intenção de matar).

O que aconteceu

Promotoria também pediu a prisão preventiva (por tempo indeterminado) dos denunciados por homicídio qualificado. A pena máxima para esse crime é de 30 anos, informou o MPRJ. A denúncia, realizada pela Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada da Capital, apontou que a vítima foi morta no Morro do Banco, em Itanhangá, na Barra da Tijuca, no dia 15 de janeiro após tentar recuperar a sua moto que havia sido furtada.

Denúncia aponta que crime foi cometido por motivo torpe. Os promotores alegam que os denunciados suspeitaram que Diego seria integrante de uma milícia rival ao Comando Vermelho.