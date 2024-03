Caso Marielle: Curicica diz que vendeu carro para pagar propina a delegado

O depoimento, segundo o jornal, faz parte de um PIC (Procedimento Investigatório Criminal) aberto pelo MP do RJ em 2018 para apurar corrupção na Delegacia de Homicídios. Um trecho do relato também aparece no relatório da PF (Polícia Federal) que culminou na prisão de Rivaldo e dos irmãos Brazão.

O miliciano também disse que existia "um sistema de pagamento mensal realizado pelas milícias às delegacias". A Divisão de Homicídios, então chefiada por Rivaldo, receberia cerca de R$ 60 mil a R$ 80 mil por mês.

O UOL tenta contato com a defesa de Rivaldo Barbosa. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

'Organização criminosa'

A PF afirmou que Rivaldo Barbosa "constituiu uma verdadeira organização criminosa nas entranhas" da instituição.

Divisão de Homicídio no Rio "se tornou um ambiente pernicioso para que organizações criminosas encontrassem ali um refúgio para a impunidade de seus crimes", diz relatório da PF. Rivaldo assumiu a chefia da Polícia Civil um dia antes do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.