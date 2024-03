Homem que cortou corda de trabalhador ameaçou funcionários no prédio no PR

O prestador de serviço limpava a fachada do edifício suspenso em uma corda no momento. Ele estava no 6º andar e um dispositivo de segurança que usava impediu a queda.

O homem foi preso em flagrante e teve prisão preventiva decretada em seguida. Ele está sendo investigado por tentativa de homicídio com duas qualificadoras: uso de meio insidioso e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi levado para a Cadeia Pública de Curitiba.

Funcionária do morador que mentiu para a polícia também foi presa. Em nota, a Polícia Civil do Paraná explicou que ela teria dito que o morador da cobertura não estaria dentro de casa. Ela foi ouvida e liberada em seguida.

"A equipe foi atendida pela funcionária do proprietário do apartamento que estaria realizando a limpeza do local. A mulher negou a entrada da equipe e dificultou a todo instante, colocando música alta no interior do mesmo e alegando que o dono não estaria no local, o que foi constato posteriormente que era falsa a alegação", diz o boletim de ocorrência.

O motivo do crime ainda é desconhecido, segundo o Ministério Público. O prédio está localizado na avenida Silva Jardim, no bairro Água Verde.