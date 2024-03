Irmãos Brazão são separados e transferidos da Papuda para outros presídios

Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão estão sendo transferidos na manhã de hoje do Complexo da Papuda, no Distrito Federal, para outros presídios federais.

O que aconteceu

O deputado Chiquinho irá para o presídio de Campo Grande, e o conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) Domingos, para o de Porto Velho. A escolha das penitenciárias foi do Ministério da Justiça.

Os dois foram presos no último domingo (24), suspeitos de serem os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco em março de 2018. O ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa também foi detido, acusado de ter ajudado no planejamento do assassinato.