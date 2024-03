Influenciadora grávida morre com suspeita de dengue; bebê também morreu

Na terça-feira (26), foi constatado que a jovem estava com dengue e em estado grave. A grávida estava com água no pulmão e falência múltipla de órgãos, informou Anna Júlia.

A Secretaria de Saúde de Goiás disse que a causa da morte da gestante será investigada. O UOL também entrou em contato com o hospital e ainda não houve retorno.

Sofia postava conteúdo nas redes sociais de resenhas de livros, dicas de gravidez e produtos de beleza. ''Jamais vou esquecer a ternura da sua voz e calma para resolver tudo. Por que você foi tão cedo Sof, por quê?'', lamentou uma das amigas.

Situação de dengue em Goiás

70.833 casos foram confirmados em 2024. A secretaria recebeu a notificação de 155.146 casos.

74 mortes confirmadas. 106 óbitos suspeitos estão em investigação pelo Comitê Estadual de Investigação de Óbito Suspeito por Arboviroses, e 1.702 internações foram feitas em hospitais da rede pública.