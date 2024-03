Doutor Piroca: suspeitos citados no caso Marielle têm apelidos curiosos

Macalé

Ex-sargento da PM, Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé, foi contratado para assassinar a vereadora. Ele foi morto a tiros em Bangu, zona oeste do Rio, em novembro de 2021, e era próximos dos irmãos Brazão desde o começo dos anos 2000.

Suel

O carro usado no crime foi cedido por Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel. Preso, ele é acusado de monitorar os passos de Marielle e também de ajudar no desmanche do veículo.

Orelha

Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, é dono do ferro-velho que foi responsável pelo desmanche do veículo usado pelos assassinos da vereadora e do motorista. Ele foi denunciado pelo Ministério Público em agosto de 2023 por impedir e embaraçar as investigações do caso. Ele foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ), em fevereiro deste ano.