Malafaia sobre milicianos: 'Se tiver policial envolvido, mando embora'

A coluna do jornalista Lauro Jardim, O Globo, trouxe a informação de que registros do disque-denúncia contribuíram na investigação do caso Marielle e ligaram Robson Calixto (o Peixe), assessor de Domingos Brazão, com a atividade da milícia no Rio de Janeiro. Não apenas isso, mas, conforme a reportagem, Robson comparecia duas vezes ao mês em uma das igrejas lideradas pelo pastor Silas Malafaia, para receber uma quantia de dinheiro que a igreja deveria repassar para a milícia da região.

Para o UOL, Malafaia negou a relação e afirmou que a denúncia teria ocorrido em 2018, quando a igreja em questão, localizada no bairro da Taquara, região de Jacarepaguá, ainda não pertencia a sua denominação e não era liderada por ele.

Milícia e tiroteio

Em uma publicação feita por Silas Malafaia no X (antigo Twitter) ele afirmou: "Temos mais de 60 templos no RJ, cada igreja paga segurança própria de policiais em culto. Se algum policial que presta serviço de segurança em nossas igrejas está envolvido com milícia, é problema dele! Só na igreja sede eu tenho mais de 8 policiais que prestam serviço de segurança."