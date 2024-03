Júri de bolsonarista que matou petista durante festa em 2022 será na quarta

A Justiça do Paraná marcou para a próxima quarta-feira (4) o júri popular do policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, acusado de assassinar o guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu (PR), em julho de 2022.

O que aconteceu

Julgamento acontecerá em Foz do Iguaçu. Em vídeo compartilhado neste sábado (30), Daniel Godoy, advogado da família de Arruda e assistente de acusação, afirmou que o desfecho do caso será "extremamente relevante para a sociedade brasileira".

Arruda trocou tiros com Jorge Guaranho, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Situação aconteceu durante o aniversário do guarda municipal, que era eleitor de Lula e homenageava o PT em sua festa.