Família descobre em velório que funerária trocou corpo de parente em SP

Uma família descobriu, no momento do velório, que a pessoa que estava no caixão não era do parente que morreu. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º), em São Sebastião, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

O corpo de José Wilson Bachega, de 73 anos, foi confundido com o de outra pessoa. O idoso morreu no domingo (31), após ter infecção generalizada, no Hospital de Clínicas da cidade.

Duas empresas estiveram envolvidas nos serviços funerários. Uma delas, a funerária Paraíso, retirou o cadáver do hospital no domingo e o levou para uma câmara fria de suas dependências. A outra funerária, Campo Valle, contratada pela família para o velório, foi nesta segunda-feira até à Paraíso para retirar o corpo e levá-lo ao local onde José seria velado.