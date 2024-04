Vídeo mostra momento em que homem atira contra réu durante júri em PE

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem atira várias vezes contra o réu durante um júri no município de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. O caso ocorreu em novembro de 2023, mas imagens foram divulgadas nesta semana.

O que aconteceu

Imagens mostram quando atirador Cristiano Alves Terto se levanta e vai em direção ao réu. A vítima, identificada como Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, estava sendo julgada na Vara Única da Comarca de São José do Belmonte, pelo homicídio do pai do atirador, segundo informações do TJPE (Tribunal de Justiça de Pernambuco).

Uma mulher tenta segurá-lo, mas ele se aproxima do réu e dispara várias vezes. Um tumulto é registrado e, em seguida, testemunhas, jurados, advogados e o juiz fogem do fórum. Além do réu, ninguém ficou ferido.