Brasileiro morre e esposa fica ferida em acidente de moto no Peru

O empresário catarinense Álvaro Schwegler morreu após se envolver em um acidente de moto no Peru na segunda-feira (1º). A esposa dele, Jane Schwegler, ficou ferida.

O que aconteceu

Acidente ocorreu na fronteira do Peru com o Brasil. Ao UOL, a filha mais velha do casal, Fabiana Schwegler, contou que Álvaro teve que parar duas vezes para trocar o pneu da moto que pilotava, a cerca de 30 km da fronteira com o Peru.

Causa do acidente ainda é incerta. Fabiana afirmou que uma das rodas da moto em que os pais estavam se soltou e eles perderam o controle do veículo, batendo em um guarda-corpo e, depois, em um poste.